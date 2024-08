Žal si bo zapomnil, da je avto pustil na izhodiščni točki za Svetega Jakoba

Kranjski policisti so v petek nekaj čez 21. uro obravnavali vlom v avtomobil, ki je bil parkiran na območju Naklega. Storilec je nasilno odprl vrata in iz notranjosti ukradel bančne kartice. Z ene je poskušal dvigniti denar na bankomatu, kar pa mu ni uspelo, saj je oškodovanka kartice že prej preklicala. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

V petek nekaj pred 18. uro so kranjski policisti dobili obvestilo, da je bilo dan prej, na izhodiščni točki za Svetega Jakoba vlomljeno v parkiran avtomobil. Storilec je nasilno odprl vrata in si iz notranjosti prilastil nekaj drobiža. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Preventiva

Gorenjski policisti občankam in občanom ter vsem obiskovalcem Gorenjske svetujemo:

- večino vlomov storilci izvršijo na izhodiščnih izletniških in rekreacijskih točkah za sprehode, rekreacijo in hojo v gore;

- vozila parkirajte na osvetljenih parkiriščih ali krajih;

- jih zaklepajte, okna zapirajte in na vidnih mestih, kot kjerkoli drugje v vozilu, ne puščajte vrednejših predmetov;

- imejte svoje osebne predmete (torbice, denarnice, mobilne telefone, očala itd.) vedno s seboj in pod nadzorom. S tem boste zmanjšali možnost, da bi bilo vlomljeno v vaše vozilo;

- da v denarnici ali ob kartici ne hranite PIN številk bančnih kartic, s tem boste zmanjšali možnost dviga denarja!

»V primeru, da bo vlomljeno v vaše vozilo, takoj pokličite št. 113 in se ničesar ne dotikajte, da ne bi uničili sledov storilca. Bodite pozorni na dogajanje v okolici in v primeru zaznanih posebnosti (npr. osebe, ki se nenavadno vedejo in si ogledujejo okolico, vozila in vzbujajo pozornost, da bodo izvršile kaznivo ravnanje) vas prosimo, da takoj pokličete na najbližjo policijsko postajo ali na št. 113 ali na anonimni telefon 080 1200 in podate informacijo naprej policistom. Vnaprej hvala za vaše sodelovanje.«