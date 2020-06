Žal mu je policista, ki se je ustrelil

Devetega junija je oboroženi moški stopil v Deželno banko Slovenije na Cankovi.

Na severovzhodu države, zlasti na Goričkem ob avstrijski meji, so še pretresenizaradi dogodka 9. junija, ko je oboroženi moški okoli 15. ure stopil v Deželno banko Slovenije na Cankovi in od zaposlenih zahteval denar. ​Ljudje v poslovalnici so sprva obstali kot vkopani, nakar so se trije pognali za storilcem. Ko naj bi ta ustrelil proti njim, sta dva odnehala,iz bližnjih Gornjih Črncev pa je kljub velikemu tveganju pogumno vztrajal. Ropar ga je udaril s pištolo po glavi in ga lažje poškodoval. Podatek, da je bil moški, ki si je po ropu sodil sam, policist, je šokiral Pomurce, še zlasti je bil pretresen župan Cankove, ki si je pokojnino prislužil prav v policijskih vrstah.Potem ko so se razmere umirile, je župan v petek pripravil sprejem za Baranjo (danes se vrača na delovno mesto v Avstriji). Deset dni po junaškem dejanju je Baranja kljub številnim čestitkam in zahvalam dejal, da se niti malo ne počuti kot junak. »Nisem heroj, žal mi je tega človeka, da je s tega sveta šel tako, da se je sam ustrelil,« je povedal na sprejemu. V trenutku, ko si je policist po ropu banke vzel življenje, je bil Baranja v neposredni bližini. A se zaradi šoka ne spomni njegovega obraza: »Po eni strani je še bolje, da se ga ne spomnim, da ne bi imel nočne more.«V imenu občine mu je župan izročil uradno zahvalo za nesebičnost in požrtvovalnost. »Tvoja družina, tvoja žena, tvoji otroci morajo biti danes, včeraj in jutri ponosni na tvoje dejanje in nate,« je povedal prvi mož občine, ki pa drugim odsvetuje takšno izpostavljanje nevarnosti.Na sprejemu so bile tudi druge priče ropa: uslužbenka banke, v katero je stopil ropar s pištolo, stranka, ki je bila v tistem trenutku v poslovalnici, in dva zaposlena na bližnjem bencinskem servisu, ki sta se pognala za roparjem. Zaradi travmatične izkušnje o dogodku ne želijo javno govoriti.Minuli dnevi so bili težki tudi za ženo in sinova Bojana Baranje. Dolgo namreč sploh niso vedeli, kje je njihov mož in oče, ki se je zaradi poškodb glave znašel v bolnišnici. »Doma sem povedal, da grem na Cankovo po material za obnovo balkona. Ni me bilo več kot uro in pol, potem pa jim je sosed prišel sporočit, da sem bil del tega lova,« je razlagal Baranja. »Dobro sem jo odnesel in po vsem tem res ne vem, ali bi še enkrat ravnal enako,« je bil iskren.Župan Kacijan meni, da je pomembno poudariti, da cankovski junak prihaja iz romske skupnosti, saj da o Romih večinoma prebiramo le negativne stvari. »Ljudi ločim le na slabe in dobre in med temi dobrimi je nedvomno tudi Rom Bojan Baranja. Marsikomu je lahko za vzor,« je sklenil Kacijan.