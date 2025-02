Dušan pravi, da mu je žal, da jih ni ... (FOTO)

»Dušan Brezar govori, da mu je žal, da nas ni ubil, in da bo, ko pride iz zapora, vse postrelil. Moji otroci si zaradi groženj niti v šolo ne upajo. Zaradi varnosti imamo na svoji hiši nameščenih osem kamer,« je na novomeškem sodišču včeraj dejal oškodovanec Dimitrij Zupančič iz romskega naselja Šmihel. V nedeljo, 8. septembra lani, nekaj čez eno popoldne je le lučaj od njegove hiše nanj in na njegove domače, ki so bežali, streljal sosed, 51-letni Brezar. Zupančič je med begom dva- ali trikrat padel in si tako rešil kožo, je pa Brezar z enim od strelov zadel osemletno Dimitrijevo nečakinjo Nat...