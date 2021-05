Zakurili umetniško delo na pročelju Palače Cukrarna (FOTO)

Danes ponoči so vandali na pročelju Palače Cukrarna uničili 30. aprila nameščeno umetniško delo Katharine Cibulke, ene izmed umetnic, ki se trenutno predstavljajo na razstavi v Mestni galeriji Ljubljana. »Dogodek je tako nas kot umetnico neprijetno presenetil in razžalostil. Bojimo se, da dejanje priča o veliki meri nestrpnosti v naši družbi, pušča grenak priokus novim razvojnim projektom v prestolnici, ter kaže nastrojenost proti umetnosti, ki je družbeno kritična,« so sporočili iz Muzeja in galerij mesta Ljubljane.



»Vandalizem, ki smo mu bili priča, je odraz časa, v katerem živimo, zato bomo v Mestni galeriji Ljubljana umetnici predlagali, da njeno poškodovano delo ostane na pročelju Palače Cukrarna kot ogledalo vsem nam in nas opominja, kam drvimo kot družba in koliko strahu je še v njej prisotnega,« dodaja Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane.



»Delo z naslovom Solange (v nemščini pomeni dokler), nameščeno na pročelje Palače Cukrarna, so navdahnila vprašanja feminizma, predvsem pa iskanje socialne pravičnosti, opozarja pa na širok spekter na spol vezanih družbenih neenakosti, izkazuje dvome o obstoječih strukturah moči in zahteva krepitev vloge žensk,« pišejo v sporočilu in dodajajo, da je bilo delo Solange v preteklosti predstavljeno še v številnih drugih državah po svetu.

