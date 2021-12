Pred dnevi se je na deželnem sodišču v Celovcu začelo sojenje, ki ga je tamkajšnji sodni napovednik opisal površno: »Tri odrasle osebe bremenijo, da so na različne načine z dobičkom prodale do 9638,3 grama heroina in drugih prepovedanih drog.« Avstrijski novinarji, ki so prišli v sodno dvorano, so malce razširili spekter informacij: gre za par iz Slovenije, ki ima dva otroka. Kot smo razkrili že septembra, so takrat v mednarodnih aretacijah prijeli 34-letnega Tržičana Sašo Gavrića in enako staro partnerico Jasmino, in sicer na podlagi evropskega pripornega naloga, ki ga je izdala ...