V torek v popoldanskih urah so policisti obravnavali kršitev javnega reda in miru v zasebnih prostorih v Novi Gorici, kjer sta se verbalno in nato še fizično sprla zakonca.



Novogoriški policisti so kršiteljici zaradi odgovornosti za storitev prekrška po Zakonu o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog.