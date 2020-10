Zakonca sta se sprla v stanovanju, plačala bosta kazen

Koprski policisti so v sredo ob 14.20 posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v stanovanju na Muzejskem trgu. Ugotovili so, da sta se tam sprla zakonca. Zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru so obema izdali plačilni nalog, poroča koprska policijska uprava.



V Ankaranu pa je ob 13.28, pes ki ga 37-letna lastnica ni imela na povodcu, rahlo ugriznil 12-letno deklico, ki pa pri tem ni bila poškodovana. Zaradi kršitve določil zakona o zaščiti živali bodo policisti za lastnico psa uvedli hitri postopek z odločbo.