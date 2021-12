Zakonca iz goreče hiše rešili gasilci (FOTO)

Mrzlo in v sneg odeto nedeljo so v Kladi, majhnem kraju, ki je od Škofljice oddaljen 10 kilometrov, prekinili ognjeni zublji. Zgodilo se je okoli desetih zvečer v eni od starih hiš, pri številki 4. Z ognjem so se borili številni prostovoljni gasilci. FOTO: Pgd Škofljica »Samo slišal sem, kako nekaj poka na podstrehi,« se je kakšnih dvanajst ur po tem spominjal Karol Drago Pišljar, ki je z ženo Olgo Pišljar, tudi po zaslugi soseda, za las ušel uničujočemu ognju. Razložil nam je, da sta se ravno spravljala spat. Bila sta že v pižami in v postelji, nato pa je naenkrat začelo ropota...