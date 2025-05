Zaključek sojenja za umor matere štirih otrok: Arkliniču grozi najvišja kazen

Ptujsko okrožno sodišče je po današnjem poročanju časnika Večer sklenilo dokazni postopek zoper Tomaža Arkliniča, obdolženega sostorilstva pri umoru svoje soproge, matere štirih otrok, marca lani v okolici Kidričevega. O krivdi bo sodišče odločilo v četrtek, tožilka pa tudi zanj terja kazen 30 let zapora.

Smrtne rane je mladi materi prizadejala Aleksandra Škamlec, ki je dejanje priznala in bila zanj že pravnomočno obsojena na 28 let zapora. Arklinič pa je krivdo za očitano zanikal.

Tomaž Arklinič in Sabina Arklinič ter Aleksandra Škamlec. FOTO: Osebni Arhiv

Čeprav Arklinič ni tisti, ki je ženi prizadejal smrtne rane, višja tožilka Tea Kukovec Belšak po pisanju Večera ocenjuje, da je bila njegova vloga pri umoru, storjenem na grozovit in zahrbten način, identična vlogi Aleksandre Škamlec. »Pod pretvezo, da jo pelje na obletnico poroke, jo je povabil v velnes, nato na pico, zatem pa naravnost pod nož soobtožene,« je v zaključni besedi danes spomnila tožilka in poudarila, da je Arklinič zelo dobro vedel, kaj čaka njegovo nesrečno ženo.

Obramba: »Navzočnost še ne pomeni sodelovanja«

Sodno izvedensko mnenje je po poročanju Večera povsem ovrglo obtoženčev zagovor z neprištevnostjo. Strokovnjaki so ugotovili, da je bila sposobnost razumevanja pravega pomena dejanj pri obtoženem sicer zmanjšana, vendar ne bistveno, zato je tožilka prepričana, da je za Arkliniča primerna in pravična najvišja možna kazen - 30 let zapora. Toliko je tožilstvo predlagalo tudi za prvoobtoženo Aleksandro Škamlec.

Do zločina je prišlo 22. marca lani. FOTO: Črnivec Zvonko

Vse, kar je v zaključni besedi kot oteževalno izpostavila tožilka, je bilo na sojenju dokazano, tudi s pričanjem obsojene Aleksandre Škamlec, a zagovornica obtoženega Milena Prelog tega ne vidi tako, še poroča Večer. »Ni dokazov o komunikaciji, dogovoru med Arkliničem in Škamlec, ki bi potrjevali obtoženčev naklep za umor,« meni odvetnica.

»Dejstvo, da je bil navzoč na kraju dejanja, je nesporno. Toda navzočnost še ne pomeni sodelovanja,« je dejala odvetnica. Meni, da tožilka njenemu klientu ni ničesar dokazala, saj da je v postopku ostalo polno dvomov, ki niso bili raziskani, in da ti »dvomi terjajo izrek oprostilne sodbe«.

Truplo našla sprehajalka

Obtoženi Arklinič se je pravici, da tudi sam kaj pove v zaključni besedi, odpovedal oziroma je predsednici senata Katji Kolarič dejal, da se pridružuje vsemu, kar je povedala njegova zagovornica.

Do zločina je prišlo 22. marca lani, truplo umorjene ženske pa je dva tedna pozneje v travi v bližini Kidričevega našla naključna sprehajalka. Takrat je postalo jasno, da ženska ni odšla neznano kam, kot je 23. marca policiji prijavil njen mož.

Sabina ni odšla neznano kam, kot je 23. marca policiji prijavil njen mož. FOTO: Oste Bakal

Ta je policistom celo izročil poslovilno pismo, ki naj bi ga napisala žena. Kriminalisti so ga prijeli 5. aprila, naslednji dan pa še njegovo intimno prijateljico iz službe, s katero naj bi izvedla umor matere štirih otrok.

Preberite še: