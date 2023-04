Zakaj je imel to doma? Policisti našli avtomatsko puško, a to še ni vse (FOTO)

Policisti PU Maribor so v nedeljo v sodelovanju s policisti PP Ajdovščina, PP Kozina in SKP PU Koper, na območju PU Koper in PU Nova Gorica, na podlagi pridobljene odredbe Okrožnega sodišča v Kopru, opravili hišno preiskavo pri državljanu Slovenije.

V preiskavi so med drugim zasegli avtomatsko puško M70, naboje različnih kalibrov in ročno bombo M70. Zoper osumljenca bo podana kazenska ovadba po 307. čl. KZ-1, zaradi nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, so sporočili s policijske uprave.