Zajec na območju Ljubnega povzročil hudo nesrečo

Tudi torek je na naših cestah minil v znamenju hudih nesreč. Malo pred tretjo popoldne se je prometna nesreča s hudimi poškodbami zgodila pri Okrepčevalnici Dolga njiva na Soški cesti. Ko je je 69-letni voznik avta iz okolice Ljubljane zapuščal parkirišče in zavijal levo proti Plavam, je iz nasprotne smeri pripeljal 76-letni voznik motorja z 71-letno sopotnico, oba sta doma z Obale, in izsilil prednost pred njima. Motorist se je začel umikati levo, voznik avta pa je pospešil in zapeljal na smerno vozišče proti Plavam. Vozili sta se oplazili, motorist in sopotnica sta padla po cesti in se poškodovala. Policisti PU Nova Gorica bodo zoper povzročitelja ukrepali.

Kolesarka padla

S PU Celje so poročali o dveh hudih nesrečah. Prvo so obravnavali v dopoldanskih urah na Zgornji Hudinji. Tam je voznik avta, ki je vozil v smeri proti Vitanju, zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zapeljal z vozišča na brežino, kjer se je vozilo prevrnilo. V prometni nesreči se je hudo poškodoval, sopotnica pa po podatkih policije ni bila poškodovana. »Voznik je vozil brez vozniškega dovoljenja, vozilo ni bilo registrirano, na vozilu so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu,« so sporočili s PU Celje. Glede na vse bodo voznika kazensko ovadili zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje. Avto so zasegli.

Ženska je padla in se poškodovala, voznik pa se po nesreči in ustavil.

Na kraj druge hude nesreče na območju Ljubnega pa so odhiteli v večernih urah. V njej se je huje poškodovala kolesarka, ki je močno zavrla, ker ji je pred kolo skočil zajec, in padla.

Počilo je tudi na območju Gradišča, v nesrečo sta bila vpletena kolesar in voznica osebnega avtomobila. Ta je vozila proti Spodnji Kungoti in med zavijanjem na regionalno cesto trčila v 26-letnega kolesarja, ki se je pri tem huje poškodoval. »Odpeljali so ga v bolnišnico. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti,« pojasnjujejo na PU Maribor.

Odpeljal

Škofjeloški policisti pa iščejo voznika osebnega vozila modre barve, ki je včeraj okoli 7. ure v Žabnici z stranskim vzvratnim ogledalom peško zadel v nadlaket. Ženska je padla in se poškodovala, voznik pa se po nesreči ni ustavil in je odpeljal proti pokopališču oziroma polju proti Jeprci. »Policisti Škofje Loke zaradi razjasnitve okoliščin in vzroka prometne nesreče pozivajo povzročitelja, da pokliče ali se oglasi na Policijski postaji Škofja Loka, telefon 04/50 23 700 ali na interventno številko 113,« sporočajo s PU Kranj. Enako velja za morebitne priče.