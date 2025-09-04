PRIJETJE OSUMLJENCEV

Zahvala pozornim občanom, ljubljanski policisti ukrepali takoj po obvestilu

Ponoči so prijeli osumljenca v dveh primerih vlomov.
Fotografija: Fotografija je simbolična FOTO: Arhiv
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična FOTO: Arhiv

M. U.
04.09.2025 ob 20:32
M. U.
04.09.2025 ob 20:32

Ponoči so ljubljanski policisti prijeli osumljenca v dveh primerih vlomov. V prvem primeru je v Mostah varnostnik zalotil dva osumljenca, ki sta skozi okno vlomila v stanovanjsko hišo.

image_alt
Zaposlena v lokalu zalotila vlomilca, ne boste verjeli, kaj je počel

Pri tem je zadržal 25-letno žensko, ki so ji policisti v nadaljevanju odvzeli prostost. S kraja je z vozilom pobegnil sostorilec. Prav tako so policisti prejeli obvestilo občanke, da je v prehrambni objekt na območju centra Ljubljane vlomil 25-letni osumljenec, ki so ga policisti v nadaljevanju prijeli v lokalu in mu odvzeli prostost. V obeh primeri je bil opravljen ogled, policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj velikih tatvin kakor tudi zbiranjem obvestil za izsleditev pobeglega osumljenca. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Zahvala pozornim občanom 

»Ob tem bi se radi zahvalili občanom, saj se je ponovno izkazalo, da njihova pozornost in takojšnje obveščanje policije o sumu kaznivih ravnanj ne samo da tega prepreči, ampak tudi privede do uspešnega prijetja storilcev,« so zapisali na PU Ljubljana. 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

PU Ljubljana vlom policija kaznivo dejanje osumljenec policisti

Priporočamo

Bor Nekrep bi te dni dopolnil 30 let, a njegovo življenje se je tragično končalo marca 2008
Kaj si v resnici misli žirija Miss Universe? Razkrivamo: Z razočaranjem sem sprejel ... (VIDEO)
Tragedija na območju Jalovca, pohodnica med vzpenjanjem padla v globino in umrla (FOTO)
Za vedno se je poslovil komaj 25-letni glasbenik: »Hvala za vse, Anže« (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Bor Nekrep bi te dni dopolnil 30 let, a njegovo življenje se je tragično končalo marca 2008
Kaj si v resnici misli žirija Miss Universe? Razkrivamo: Z razočaranjem sem sprejel ... (VIDEO)
Tragedija na območju Jalovca, pohodnica med vzpenjanjem padla v globino in umrla (FOTO)
Za vedno se je poslovil komaj 25-letni glasbenik: »Hvala za vse, Anže« (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.