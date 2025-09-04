Zahvala pozornim občanom, ljubljanski policisti ukrepali takoj po obvestilu
Ponoči so ljubljanski policisti prijeli osumljenca v dveh primerih vlomov. V prvem primeru je v Mostah varnostnik zalotil dva osumljenca, ki sta skozi okno vlomila v stanovanjsko hišo.
Pri tem je zadržal 25-letno žensko, ki so ji policisti v nadaljevanju odvzeli prostost. S kraja je z vozilom pobegnil sostorilec. Prav tako so policisti prejeli obvestilo občanke, da je v prehrambni objekt na območju centra Ljubljane vlomil 25-letni osumljenec, ki so ga policisti v nadaljevanju prijeli v lokalu in mu odvzeli prostost. V obeh primeri je bil opravljen ogled, policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj velikih tatvin kakor tudi zbiranjem obvestil za izsleditev pobeglega osumljenca. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
Zahvala pozornim občanom
»Ob tem bi se radi zahvalili občanom, saj se je ponovno izkazalo, da njihova pozornost in takojšnje obveščanje policije o sumu kaznivih ravnanj ne samo da tega prepreči, ampak tudi privede do uspešnega prijetja storilcev,« so zapisali na PU Ljubljana.
