Zahtevni intervenciji: zagorelo v savni in delavnicah

Za gasilce na Goriškem je bil torek naporen, saj so se še pozno v noč na sredo ukvarjali z dvema požaroma. Oba so uspešno pogasili, na sceno pa so potem stopili kriminalisti. V obeh primerih bo škoda velika.

Zahtevni intervenciji

Prvič je zagorelo ob 8.47, in sicer se je v naselju Grgar vnela savna v kopalnici stanovanjskega objekta. Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica in PGD Nova Gorica so požar, ki je uničil pol nadstropja, pogasili, prostore pregledali s termovizijsko kamero in z merilnikom izmerili prisotnost monoksida, je poročal republiški center za obveščanje. Po besedah Deana Božnika, tiskovnega predstavnika Policijske uprave Nova Gorica, so policisti zaradi zahtevnejše intervencije gasilskih enot zavarovali kraj požara. »Takoj ko bodo razmere na pogorišču to dopuščale, bodo kriminalisti SKP PU Nova Gorica opravili ogled kraja dogodka, da bi razjasnili, kaj je botrovalo nastanku požara,« je povedal in dodal, da je po prvih ugotovitvah nastala velika materialna škoda.

Kriminalisti SKP PU Nova Gorica bodo v obeh primerih poskušali ugotoviti vzrok požara.

Ponoči ob 0.22 pa je v Ulici IX. korpusa v Solkanu zagorel objekt, v katerem so delavnice in skladiščni prostori, v velikosti okoli 1200 kvadratnih metrov. Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica, PGD Nova Gorica, Šempeter, Čepovan, Dornberk, Kanal, Avče, Dobrovo, Renče-Vogrsko in Kostanjevica so pogasili požar in čistili požarišče, je poročal republiški center za obveščanje. Delavci Elektro Primorske so objekt začasno odklopili iz omrežja. »Zaradi obsežnosti požara, s katerim se je borilo več gasilcev, smo kraj zavarovali. Ogenj so obvladali okoli 5. ure,« je pojasnil Božnik in dodal, da so v sredo kriminalisti opravili ogled požarišča, s čimer bodo poskušali ugotoviti vzrok požara. Tudi v tem primeru je po prvih ugotovitvah nastala velika materialna škoda.