Tisti, ki so to videli, pravijo, da sta bili to dve minuti in pol čiste groze! Toliko časa je slovenski državljan Luka Klanjšček potreboval, da je v zgodovinskem jedru južnoitalijanskega mesta Lecce ubil potepuškega mačka Pierluigija. Napadalca so že kmalu zatem identificirali s pomočjo nadzornih kamer. In tudi sam je medtem že vse skupaj priznal kot tudi, da ga je prijela lokalna policija in da razmišlja o zdravljenju. Potepuški maček Pierluigi je bil ikona v starem jedru Lecceja. Slika je simbolična. FOTO: Quotidiano »Ogorčen in razočaran sem nad tako krutim dejanjem,« ni moge...