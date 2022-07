Zagrozila z nožem in mu vzela avto

Pravi filmski rop se je zgodil v središču Ljubljane. Nič hudega slutečega moškega je oropala dvojica in mu vzela avtomobil.

Iščejo ju

Kot je pojasnila Aleksandra Golec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana, so bili okoli 5.30 obveščeni o ropu na območju centra mesta. »Po doslej znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da sta neznana storilca prišla do oškodovanca, ki je sedel v osebnem vozilu, in mu nožem zagrozila, da mora vozilo zapustiti. Nato se je eden odpeljal z osebnim vozilom znamke Hyundai i30.

Policisti še zbirajo obvestila v povezavi s kaznivim dejanjem in bodo o okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo,« je pojasnila Golčeva. Prvi ropar je bil višji moški s črno brado in črnimi lasmi, oblečen v sive kratke hlače in temnejšo majico.

Njegov pajdaš je bil nižje rasti, visok okoli 160 centimetrov in suhe postave s svetlimi lasmi z blond prameni, oblečeno pa je imel črno trenirko in temno majico. Govoril je tuji jezik.