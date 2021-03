V sredo so imeli gasilci kar nekaj dela. Ob 14.09 je v naselju Trnje v občini Črenšovci zagorelo na podstrešju starejše, nenaseljene hiše z gospodarskim poslopjem. Gasilci PGD Črenšovci in PGD Trnje so odkrili del opečne kritine in požar, ki je zajel približno 50 kvadratnih metrov ostrešja, pogasili. Policisti so ugotovili, da je zagorelo zaradi samovžiga, s čimer je tuja krivda izključena. Po podatkih murskosoboške policijske uprave je nastalo za približno 2000 evrov škode.



V popoldanskih urah so požar obravnavali tudi na območju Policijske postaje Slovenske Konjice. Kot poročajo s celjske policijske uprave, se je zaradi pregretja med štedilnikom na trdna goriva in kuhinjskimi elementi vnel eden od slednjih, nakar se je ogenj razširil na preostale. Tudi v tem primeru je tuja krivda izključena.



Nekaj pred 22. uro je v Meži zagorela vrtna uta. Najverjetneje je krivo pregretje improviziranega dimnika.



Malo pred šesto popoldne so se v Rožni Dolini, občina Nova Gorica, vžgale saje v dimniku stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci GE JZGRD Nova Gorica in PGD Nova Gorica in požar pogasili, opravili ogled okolice dimniške tuljave s termokamero ter lastniku naročili, naj dimno tuljavo pregleda dimnikar, poročajo z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Na območju koprske policijske uprave je gorelo štirikrat.



V Luciji je zagorela trava, pri Pučah se je zaradi kurjenja grmičevja in trave ogenj razširil v gozd, v Vrhpolju je zagorelo na odpadni deponiji vejevja, v Portorožu pa je popolnoma zgorela plastična posoda za smeti.

