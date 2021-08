Zagorelo zaradi nepazljivosti lastnika, škode za več tisočakov (FOTO)

Včeraj ob 16.00 je zagorela lesena uta v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. »Policisti so z ogledom kraja in zbranimi obvestili ugotovili, da je do požara prišlo, zaradi nepazljivosti lastnika, ker je pozabil ponev s hrano na štedilniku. Posledično se je hrana pregrela in povzročila požar, pri tem je v celoti zgorela lesena uta dimenzij 6 x 3,5 m, kjer je nastala materialna škoda za okoli 5.000 evrov,« so sporočili (nelektorirano) policisti.Posredovalo je 12 gasilcev PGD Šmartno in 11 gasilcev PGD Slovenj Gradec. V požaru se ni nihče poškodoval.