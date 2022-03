Zagorelo v UKC Maribor

Danes ob 17.31 se je v UKC Maribor na Ljubljanski cesti v Mariboru »oglasil« avtomatski javljalnik požara. Gasilci JZ GB Maribor so na kraju ugotovili, da je zagorel računalnik, ki pa so ga do njihovega prihoda zaposleni že skoraj pogasili. Gasilci so dokončno pogasili požar in pregledali ter prezračili prostore, poroča uprava za zaščito in reševanje.