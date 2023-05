Zagorelo v stanovanjski hiši, poškodovani dve osebi

V torek nekaj pred 14. uro so ljubljanske policiste obvestili o požaru v eni izmed stanovanjskih hiš na območju Grosuplja. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, policisti pa so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj.

Po prvih podatkih naj bi zagorelo v kurilnici, požar se je nato razširil še na preostali del hiše. V požaru sta bili poškodovani dve osebi, ki sta bili s kraja odpeljani v ljubljanski klinični center. Po prvih podatkih naj ne bi bila huje poškodovana. Vzrok za požar, v katerem je nastalo za več tisoč evrov škode, še ni znan. Policisti o vseh okoliščinah dogodka še zbirajo obvestila, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.