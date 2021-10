Zagorelo v sobi doma starejših občanov, varovanka utrpela hujše opekline

Ponoči ob 4.25 je zagorelo v Obalnem domu upokojencev Koper. Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje so zapisali, da se je sprožil samodejni javljalnik požara.

Posredovali so gasilci JZ GB Koper, ki so ugotovili, da je zagorelo v eni izmed sob. Ena varovanka je utrpela hujše opekline. Požar sta pogasili zaposleni v domu. Gasilci so pomagali pri oskrbi opečene osebe.

Reševalci prehospitalne enote so poškodovanko odpeljali v izolsko bolnišnico.