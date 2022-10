Zagorelo v restavraciji na Obali: kuharja odpeljali reševalci

Ob 10.46 je v Portorožu zagorelo v restavraciji. Pred prihodom gasilcev so požar pogasili zaposleni.

Gasilci PGE Koper in PGD Piran so prezračili prostore in nudili kisik kuharju, ki se je nadihal dima med gašenjem, ter ga predali reševalcem NMP Piran, reševalci Reševalne službe slovenske Istre pa so ga prepeljali v SB Izola, poroča uprava za zaščito in reševanje.