Zagorelo v poslovalnici NLB sredi Ljubljane, škode za nekaj tisoč evrov

Danes nekaj po 7. uri so bili ljubljanski policisti obveščeni o požaru na Čopovi ulici v Ljubljani, kjer je v eni od stavb zagorela elektroomarica. Gasilci so požar pogasili, policisti pa so zavarovali požarišče.



»Po prvih podatkih je v elektroomarici v pritličju stavbe zagorelo zaradi tehnične napake. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za nekaj tisoč evrov škode,« poroča PU Ljubljana. Policisti nadaljujejo preiskavo in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo.



V V NLB so za 24ur potrdili, da je v jutranjih urah zagorelo v poslovalnici Mestna hranilnica ljubljanska. »Intervencija je bila opravljena hitro in tako preprečena večja škoda. Vzrok požara še preiskujejo,« so zapisali. Omenjena poslovalnica bo do nadaljnjega zaprta.