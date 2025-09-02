OGENJ

Zagorelo v podjetju Juteks, lažje se je poškodoval delavec

V intervenciji je skupno sodelovalo 50 gasilcev s 15 gasilskimi vozili.
FOTO: Delo Ui
FOTO: Delo Ui

M. U.
02.09.2025 ob 22:08
02.09.2025 ob 22:08
M. U.
02.09.2025 ob 22:08
02.09.2025 ob 22:08

Gasilska zveza Žalec je navedla, da so ob 14.18 prejeli obvestilo o požaru v podjetju Juteks v kraju Ložnica pri Žalcu. Na kraj dogodka so se takoj odpravili gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Ložnica pri Žalcu, Žalec, Gotovlje, Vrbje in Griže. V intervenciji je skupno sodelovalo 50 gasilcev s 15 gasilskimi vozili.

Požar je izbruhnil na proizvodni liniji, kjer je zagorela infrardeča peč. Potrebno je bilo odkriti del strehe objekta za izvedbo hlajenja. Pri gašenju začetnega požara se je lažje poškodoval delavec.

 

 

 

 

