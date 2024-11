Zagorelo v pisarni, škoda je velika

Policisti PP Maribor I so v petek v jutranjih urah obravnavali požar v poslovnem prostoru, kjer je zagorelo v pisarni. Požar je povzročil večjo materialno škodo, gasilci so požar pogasili in prezračili prostore.

Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih podali kazensko ovadbo na pristojno sodišče.