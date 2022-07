Zagorelo v piranskem gasilskem domu

V četrtek ob 17.12 je v Gasilskem domu v Piranu prišlo do požara, ki so ga piranski gasilci pogasili sami. Zaradi kratkega stika na akumulatorski baterijski svetilki je prišlo do eksplozije, ta pa je povzročila požar na gasilskem vozilu. Škode je za 20.000 evrov.

Tuja krivda za nastanek požara je bila izključena.