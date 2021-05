Zagorelo v manjšem bloku, evakuirali stanovalce

Ob 13.08 je na Koloniji 1. maja v občini Trbovlje zagorelo v večstanovanjski stavbi. Gasilci PGD Trbovlje so umaknili ljudi iz objekta, požar pogasili, objekt prezračili in pregledali s termovizijsko kamero. Reševalci NMP Trbovlje so tri stanovalce na kraju oskrbeli in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v SB Trbovlje. Električno napetost na objektu so odklopili dežurni delavci elektro podjetja. Na kraju so bili prisotni policisti PP Trbovlje in o dogodku je bil obveščen tudi štab CZ občine Trbovlje, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

