Zgodaj zjutraj zagorelo v ljubljanskem vrtcu, otroke evakuirali

Malo pred 8. uro je zagorelo v eni izmed vzgojno varstvenih ustanov na območju Viča, poroča ljubljanska policijska uprava.

Po prvih podatkih policije je šlo za manjši požar, ki je že pogašen. Varnost otrok, ki so bili napoteni iz stavbe, ni ogrožena in po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila.

Kot nam je povedal vodja intervencije Boštjan Žagar z ljubljanske gasilske brigade, je prišlo do okvare številnika v kuhinji. Požar so zaposleni še pred prihodom gasilcev pogasili. Otroci so se tako lahko kmalu vrnili v prostore.