Zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše, moškega odpeljali v bolnišnico

Zgodaj zjutraj, malo po 4. uri, so bili policisti obveščeni o požaru v kurilnici stanovanjske hiše v naselju Bukovica, poroča novogoriška policijska uprava. Ogenj je najprej skušal pogasiti stanovalec z gasilnim aparatom, vendar mu to ni uspelo in je na pomoč poklical gasilce. Kasneje so gasilci PGD Renče-Vogrsko in JZ GRD GE Nova Gorica požar kurilnice dokončno pogasili in med drugim preprečili nadaljnje iztekanje kurilnega olja, delno očistili in prezračili prostore ter jih pregledali s termovizijsko kamero.

Stanovalca so kasneje odpeljali na preventivni pregled v bolnišnico zaradi vdihavanja dima. Po prvih ugotovitvah je do požara prišlo zaradi stika v gorilcu v eni izmed peči za centralno kurjavo, po prvih ocenah je nastala večja materialna škoda. Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili Državno tožilstvo v Novi Gorici.