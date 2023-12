Zagorelo v kurilnici, potem pa še na ostrešju

Kot poroča Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je ob 0.38 v naselju Rakitovec v občini Šentjur zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše, požar pa se je razširil na ostrešje objekta. Gasilci PGD Slivnica in PGD Šentjur so zavarovali kraj dogodka in pogasili požar. Osebo, ki je bila prekomerno izpostavljena dimnim plinom, so oskrbeli reševalci NMP.

V Beltincih zagorel drog

Ob 3:49 ponoči pa je v naselju Lipovci, občina Beltinci, gorel drog električne napeljave. Gasilci PGD Beltinci so požar pogasili.