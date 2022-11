Zagorelo v kuhinji lokala s hitro prehrano

Konec prejšnjega tedna je v Ulici 1. junija v Trbovljah zagorela kuhinja v lokalu s hitro prehrano. Gasilci PGD Trbovlje mesto so pogasili požar, prezračili prostor in izmerili vsebnost plinov, reševalci nujne medicinske pomoči pa so pregledali osebi, ki sta se nadihali dima. Posredovali so tudi policija in dežurni elektropodjetja, poroča uprava za zaščito in reševanje.