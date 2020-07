Zagorelo v hotelu, goste in zaposlene evakuirali

V nedeljo, 12. julija ob 21.18 je bila policija obveščena o požaru v sobi hotela v Solkanu (Mestna občina Nova Gorica). Kasneje je na kraju posredovalo skupno 20 gasilcev JZ GRD Nova Gorica in PGD Nova Gorica, ki so požar v sobi v prvem nadstropju lokalizirali, pogasili, prezračili in pregledali ter posesali in delno počistili ostale prostore hotela. Soba je bila v omenjenem požaru uničena. Neposredno ni bil nihče ogrožen, v času požara je bilo v hotelu nastanjenih deset gostov in tamkajšnji zaposleni.

Vsi gostje in zaposleni so bili evakuirani iz hotela.



Požar se ni razširil na ostale dele hotela, saj so gasilci uspešno lokalizirali in požar pogasili v omenjenem prostoru. O požaru je Policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in novogoriško Državno tožilstvo). Na podlagi usmeritev pristojnega Okrožnega državnega tožilstva policisti PP Nova Gorica primer preiskujejo v smeri

suma kaznivega dejanja Poškodovanje tuje stvari in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih in povzročitelju, ki je znan, s pisnim poročilom obvestilo Državno tožilstvo v Novi Gorici. Odgovorna oseba lastnika objekta ocenjuje, da je v požaru nastala velika materialna škoda v višini nekaj deset tisoč evrov, so sporočili s PU Nova Gorica.