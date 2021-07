Zagorelo v hiši, dve osebi vdihavali dim

V torek ob 20.16 je na Cesti k Dravi v Mariboru zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše.



Gasilci GB Maribor in PGD Brezje so ogenj omejili in pogasili ter objekt prezračili in pregledali s toplotno kamero.



Dve osebi sta potrebovali zdravniško pomoč zaradi vdihavanja dima.



Reševalci so ju prepeljali v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.

