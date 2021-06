Zagorelo v gostinskem lokalu, policist potreboval zdravniško pomoč

Sinoči okoli 22. ure je gorelo v enem izmed gostinskih objektov na območju Domžal. Zagorelo je v kuhinjskem delu lokala, v času ko je bil ta prazen.



Na kraju so posredovali policisti, ki so takoj začeli gasiti in preprečili, da bi se požar razširil.



Gasilci so nato ogenj pogasili, policisti pa so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. Po prvih podatkih naj bi zagorelo na aparatu za pripravo hrane, vzrok požara pa še ni znan.



V dogodku sta policist in še ena oseba potrebovala zdravniško pomoč zaradi vdihavanja dima.



Nastalo je za več tisoč evrov škode. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

