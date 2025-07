Zagorelo v domu upokojencev na območju Sevnice, ena oseba umrla

V petek zvečer je v naselju Arto v občini Sevnica zagorelo v eni od sob Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca. V Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca so za portal MMC potrdili, da je zagorelo v njihovem objektu.

Da je v večstanovanjski stavbi v naselju Arto zagorelo v petek okrog 20. ure, pa so sporočili člani prostovoljnega gasilskega društva Sevnica. »Zaposleni so evakuirali stanovalce in začeli z začetnim gašenjem. Gasilci PGD Sevnica so eno od oseb odnesli iz objekta, pregledali vse prostore s termo kamero in jih prezračili,« so na družabnem omrežju med drugim zapisali sevniški gasilci.

Reševalci NMP Sevnica so tri osebe, ki so se nadihale dima, prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice, žal je ena oseba življenje izgubila.