Zagorelo v domu starejših občanov

V noči na petek ob 0.16 je na Cesti na Bokalce v Ljubljani zagorelo v sobi doma starejših občanov.



Pred prihodom gasilcev GB Ljubljana in PGD Brdo so požar omejili zaposleni, dokončno pa so ga pogasili gasilci. Gasilci so še pregledali in prezračili objekt.



Poškodovanih ni bilo.



Stanovalko so zaposleni umaknili na varno, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

