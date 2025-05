Zagorelo v Dolenji vasi: poškodovan gasilec, škoda velika (FOTO)

V petek okoli 16. ure je zagorela mansarda stanovanjske hiše v Dolenji vasi. Ob prihodu gasilcev je bil požar že polno razvit in je zajel mansardno stanovanje in strešno konstrukcijo. Med gašenjem požara se je gasilec lažje poškodoval, so zapisali na Facebook profilu Gasilske enote Ribnica. Požar so sicer hitro omejili, a je nastala velika škoda.

Domači gasilci so takoj začeli gašenje, kmalu zatem pa so se jim pridružili še gasilci iz Ribnice z dvigalom s košaro in se gašenja lotili tudi z višine. Zaradi obsega požara so kmalu dodatno aktivirali tudi gasilska društva iz Prigorice, Rakitnice, Lipovca ter kasneje še iz Nemške in Goriče vasi. Skupaj je na intervenciji sodelovalo približno 50 gasilcev s 13 vozili, so zapisali v objavi na Facebooku. Pri gašenju in napeljavi cevovoda so na začetku sodelovali tudi policisti in kriminalisti, ki preiskujejo vzrok požara.

Odzval se je župan

Kot so še zapisali ribniški gasilci, so požar uspeli relativno hitro omejiti, vendar je škoda kljub temu velika. Mansarda je popolnoma uničena, spodnji bivalni prostori pa so poškodovani zaradi gasilne vode. Že v petek so sosedje ponudili pomoč. Odzval se je tudi ribniški župan Samo Pogorelc, ki je že vzpostavil stik z Rdečim križem Ribnica. Kontaktiralo ga je veliko občanov, ki želijo pomagati. O vseh podrobnostih se bodo pogovorili v ponedeljek, ko bodo na voljo tudi vse informacije in podatki za donacije.