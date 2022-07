Zagorelo tudi pri Slavniku, na pomoč dva policijska helikopterja

Ob 11.11 je zagorelo na pobočju hriba Kotel pri Slavniku v občini Hrpelje-Kozina, poroča Agencija RS za zaščito in reševanje.

Požar je začelo gasiti okoli 50 gasilcev iz ZGRS Sežana, PGD Materija, Sežana, Divača, Senožeče, Ilirska Bistrica, Podgrad in JZ GB Koper. Na pomoč so prišli tudi gasilci GZ Ilirska Bistrica še s 27 gasilci iz PGD Ilirska Bistrica, Jelšane, Knežak, Koroitnice, Podgora-Podgraje in Vrbovo. Na lokaciji sta bila dva policijska helikopterja, ki sta gasila in pregledovala teren zaradi novih žarišč.

Ob 15:08 je helikopter zaključil gašenje, ob 16:43 je bil požar lokaliziran.