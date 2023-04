V nedeljo je v Kajuhovi ulici v Ljubljani zagorelo stanovanje v tretjem nadstropju večstanovanjskega bloka. Gasilci GB Ljubljana in PGD Sneberje - Zadobrova - Novo polje so pogasili požar, objekt prezračili ter s termovizijsko kamero pregledali okolico in pogorišče.

V dogodku ni bil nihče poškodovan.