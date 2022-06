Ponoči v bloku v Ljubljani zagorelo, evakuiranih 35 ljudi

Danes malo po polnoči so bili policisti obveščeni o požaru v objektu na Zvonarski ulici v Ljubljani. Zagorelo je v stanovanju v tretjem nadstropju, požar pa se je razširil še na balkone stanovanj v četrtem in petem nadstropju zgradbe. Iz objekta so evakuirali 35 ljudi. Nobeden od stanovalcev ni bil poškodovan, je pa med intervencijo zdravniško pomoč potreboval gasilec in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana.

»Ogled kraja se bo opravljal danes čez dan, o ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je povedala samostojna policijska inšpektorica in predstavnica za odnose z javnostjo Aleksandra Golec.