Zagorelo pri bencinskem servisu, gasiti so začeli zaposleni

Ob 7.21 je na uvozu k bencinskemu servisu v Šmarjah, občina Koper zagorelo osebno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasiti so začeli zaposleni na bencinskem servisu, dokončno pa so požar pogasili gasilci JZ GB Koper in PGD Krkavče, ki so nato pregledali okolico s termovizijsko kamero, dodatno ohladili vozilo, ga premaknili na parkirno mesto in tako sprostili pot do bencinskega servisa.