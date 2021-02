Zagorelo ostrešje Iskraemeca, dva odpeljal rešilec

Ob 11.25 je v Savski Loki v občini Kranj zagorelo ostrešje v industrijskem kompleksu podjetja Iskraemeco. V intervenciji je sodelovalo 35 gasilcev iz GARS Kranj ter PGD Breg ob Savi, Bitnje, Kokrica, Primskovo in Stražišče. Gasilci so odprli del strehe na površini 50 kvadratnih metrov in požar pogasili. Pogorela je streha v velikosti 8 krat 5 metrov.Dve zaposleni osebi sta se pri poskusu gašenja nadihali dima. Reševalci nujne medicinske pomoči Kranj so ju odpeljali v nadaljnjo oskrbo.