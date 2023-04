Zagorelo olje na štedilniku, tri osebe na kisik, ena v bolnišnico

Ob 15:13 je v Vopovljah, občina Cerklje na Gorenjskem, zagorelo olje na štedilniku.

Gasilci PGD Cerklje, Zgornji Brnik in Spodnji Brnik so gorečo posodo pogasili in jo odnesli na prosto. Prostore so pregledali s termovizijsko kamero in jih prezračili.

Trem osebam, ki so se nadihale dima, so nudili pomoč s kisikom ter osebo, ki je utrpela lažje opekline, oskrbeli do prihoda reševalcev.