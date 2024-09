V soboto pozno popoldne je spet zagorelo na težko dostopnem terenu pod Poreznom na območju Občine Tolmin. Gasilci so požar v soboto deloma pogasili, danes pa se akcija nadaljuje, tudi ob podpori treh letal Air Tractor in helikopterja Slovenske vojske, so sporočili iz urada za obveščanje in alarmiranje Uprave RS za zaščito in reševanje.

Na tolminski strani pobočja Porezna, sicer najvišjega vrha Idrijsko-cerkljanskega hribovja, je zagorelo že v petek, in sicer je ogenj zajel okoli pol hektara težko dostopnega terena, požar pa je najverjetneje sprožila strela.

Akcije gašenja, tudi ob zračni podpori, je tako potekala že v petek, v soboto malo čez 17. uro pa je na območju spet zagorelo.

Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Podbrdo, Tolmin in Most na Soči so območje požara pregledali in ga z ročnim orodjem deloma pogasili. Ker pa je gašenje zaradi nedostopnega terena oteženo, z gašenjem nadaljujejo danes, pomoč pri gašenju pa nudiljo tri letala Air Tractor državne enote za gašenje požarov iz zraka pri Upravi RS za zaščito in reševanje ter helikopter Slovenske vojske.

Od sobote je sicer zaradi dolgotrajnega vročega in suhega vremena na celotnem Primorskem razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, požarna ogroženost pa se bo ob napovedanem nenavadno vročem začetku meteorološke jeseni vsaj še nekaj dni stopnjevala tudi drugod po državi.