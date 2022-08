Zagorelo na strehi skladišča predelovalca mesnin

V torek ob 18.40 so na Cesti v Trnovlje v Celju na strehi industrijskega objekta, kjer je skladišče Celjskih mesnin, zagoreli paneli sončnih celic.

Gasilci PGE Celje, PGD Celje - Gaberje, Škofja vas, Lokrovec - Dobrova, Ostrožno in Ljubečna so zavarovali kraj dogodka ter omejili in pogasili požar, ki je zajel okoli 50 kvadratnih metrov panelov in izolacije. Ta del ostrešja so nato še pregledali s termovizijsko kamero.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.