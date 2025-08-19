OGNJENI ZUBLJI

Zagorelo na osmih lokacijah, ostal brez trt, oljk in sadnega drevja

Policisti so na kraju opravili ogled, pri katerem pa zaenkrat ni bilo ugotovljenih elementov kaznivega dejanja.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Jairo Mesa Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Jairo Mesa Getty Images

S. U.
19.08.2025 ob 14:25
S. U.
19.08.2025 ob 14:25

V soboto okoli 14. ure je na območju Dekanov zagorelo na osmih lokacijah.

Loris Čendak s PU Koper: »V požaru je zgorelo več trt, oljk in sadnega drevja. Lastnik trt je 32-letni domačin, lastnikov oljk in sadnega drevja pa je več. Škode je več kot 30.000 evrov. Vzrok požara je zaviranje vlaka. V času gašenja je bila do 16.33 zaprta tudi regionalna cesta. Okoli 19.30 so gasilci ponovno intervenirali, saj se je na enem od pogorišč ponovno vnel travnik, ki so ga takoj pogasili. Dodatna škoda ni nastala.«

Policisti so na kraju opravili ogled, pri katerem pa zaenkrat ni bilo ugotovljenih elementov kaznivega dejanja, zato bodo o dogodku podali poročilo na ODT v Kopru.

Komentarji:

