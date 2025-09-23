Zagorelo na območju Stožic, policija sumi neznano osebo

Včeraj smo poročali o požaru na območju Stožic v Ljubljani. Bralka nam je poslala fotografijo s pripisom, da je v Stožicah viden gost dim, ogenj pa je zajel večji objekt ali material.

Za pojasnila smo se obrnili na Policijsko upravo Ljubljana. Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi, je pojasnil, da so zagoreli zabojnika za smeti in prenosno stranišče.

»V ponedeljek, 22. septembra, okoli 21. ure smo prejeli obvestilo o požaru dveh zabojnikov za smeti in prenosnega stranišča na območju Stožic. Gasilci so na kraju pogasili manjša žarišča požarov. Vzrok nastanka še ni znan, sumi pa se, da je požar zanetila neznana oseba. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo,« je dodal.

