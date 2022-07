Zagorelo na Gorenjskem, stanovalcu pomagali s kisikom

V ponedeljek ob 0.20 je v Srednjih Bitnjah v občini Kranj zagorelo v kurilnici stanovanjskega objekta.

Požar je delno pogasil stanovalec pred prihodom gasilcev GARS Kranj in PGD Bitnje, ti pa so ga dokončno pogasili, prostore pregledali s termovizijsko kamero in izmerili prisotnost ogljikovega monoksida. Prezračili so objekt in stanovalcu, ki se je nadihal dima, nudili pomoč s kisikom do prihoda reševalcev NMP Kranj, poroča uprava za zaščito in reševanje.