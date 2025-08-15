Zagorelo med Dekani in Škofijami, dva mlada odpeljali v SB Izola

V četrtek ob 18.45 so bili koprski policisti obveščeni o požaru med Dekani in Škofijami. Na kraj so takoj odšli tudi gasilci. Na kraju so bili štirje mladostniki, stari 16, 17, 17 in 18 let. Na parceli, kjer je zagorelo, so uporabljali odprto kurišče. Ogenj so pogasili, vendar se je ponovno vnelo, česar sami niso več uspeli pogasiti. Dve osebi so poškodovani odpeljali v SB Izola (po prvih podatkih gre za lažje poškodbe).

Še dva požara Ob 13.30 so koprski policisti dobili obvestilo o požaru v zaselku pri Pobegih. Gasilci so ogenj pogasili, pogorelo je 700 m2 grmičevja in podrasti, ožganih je bilo tudi nekaj sadnih dreves. Vzroka in kraja nastanka ognja ni bilo mogoče določiti, zaradi ognja ni bilo ogroženo drugo premoženje. V četrtek ob 19.40 je zagorelo tudi na deponiji v Dragonji. Gasilci so požar pogasili, po prvih informacijah naj bi bil vzrok samovžig. Cesta je bila zaprta zaradi gašenja, gasilci so postavili požarno stražo, cesto Dragonja - Sv. Peter so ponovno odprli ob 4. uri zjutraj.

Policisti so opravili ogled kraja in obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti. Gorelo je na območju 4000 m2, po prvi oceni gre za 10.000 evrov škode (pogorelo je podrastje, delno hrastov gozd, čebelji panj, nekaj oljk, rastlinjak in baraka). Gasilci so zaključili z gašenjem danes okoli 10. ure, policisti bodo opravili ogled kraja.