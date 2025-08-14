MOČNO DIMLJENJE

Zagorel precejšen volumen odpadkov: Ne zadržujte se na prostem, zaprite okna

Zbirni center Dragonja je v upravljanju občinskega komunalnega podjetja Okolje Piran.
Fotografija: FOTO: Jairo Mesa Getty Images
FOTO: Jairo Mesa Getty Images

STA, S. U.
14.08.2025 ob 21:47
14.08.2025 ob 22:33
STA, S. U.
14.08.2025 ob 21:47
14.08.2025 ob 22:33

V občini Piran je zagorelo v zbirnem centru Dragonja, ki je v upravljanju občinskega komunalnega podjetja Okolje Piran. Vodja gasilske intervencije prebivalce Svetega Petra in Dragonje poziva, naj se zaradi močnega dimljenja ne zadržujejo na prostem in naj zaprejo okna stanovanj in hiš, so sporočili iz Regijskega centra za obveščanje Koper.

Na lokaciji v zbirnem centru, ki je v upravljanju občinskega komunalnega podjetja Okolje Piran, je trenutno 55 gasilcev iz Gasilske brigade Koper in okoliških prostovoljnih gasilskih društev, pa tudi predstavniki komunalnega podjetja, policije, občinskega redarstva in civilne zaščite, je za STA povedal vodja intervencije Luka Franca iz koprske poklicne gasilske brigade.

Požar sicer ni velikega obsega, gre pa vseeno za precejšen volumen odpadkov, ki je zaradi samovžiga zagorel. Nevarnosti, da bi se ogenj razširil na okolico, ni več, saj je požar pod nadzorom. Kljub temu bodo aktivnosti po besedah France trajale še vso noč, da bo ogenj dokončno pogašen.

Ker prihaja do močnega dimljenja, je vodja intervencije prebivalce naselij Sveti Peter in Dragonja pozval, naj se do preklica ne zadržujejo na prostem in naj zaprejo okna stanovanj in hiš.

