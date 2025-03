Zagorelo je v skladišču trgovine

Včeraj zjutraj je na Lescah gorelo. »Radovljiški policisti so bili okoli 8.20 obveščeni o požaru v eni izmed trgovin na območju Lesc,« je sporočil Roland Brajič, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj. Šlo je za trgovino Tuš, kamor so hitro prihitele interventne službe.

»Gasilci so požar pogasili in trenutno poteka prezračevanje. Po prvih podatkih naj bi zagorelo v skladišču. Po do zdaj znanih podatkih nihče ni bil telesno poškodovan, se je pa nekaj oseb nadihalo dima in jim je pomoč na kraju ponudilo zdravstveno osebje. Ena oseba je bila zaradi nadihanega dima z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo,« je še pojasnil Brajič in dodal, da nihče od vpletenih ni bil obiskovalec trgovine.

Finžgarjeva ulica v Lescah je bila do zaključka intervencije zaprta. »Prav tako je zaprta trgovina, zato vse obiskovalce prosimo, da tja ne hodijo in se ne zadržujejo v bližini, da bodo interventne službe nemoteno opravile svoje delo. Upoštevajte navodila in opozorila policistov ter drugih interventnih služb,« je včeraj še dodal Brajič. To sicer velja ob vseh primerih intervencije, kjer lahko radovedneži ovirajo pristojne službe, ki opravljajo svoje delo.